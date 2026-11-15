Фильм «Эбенезер» с Джонни Деппом возглавил североамериканский прокат в дебютный уикенд, собрав 19 млн долларов в 3535 кинотеатрах. За пределами Северной Америки экранизация «Рождественской песни» Чарльза Диккенса заработала еще 23 млн долларов на 63 рынках, а мировые сборы на старте составили 42 млн долларов, сообщает Variety.

Детали фильма

«Эбенезер» стал первой крупной киноролью Деппа за восемь лет — после ленты «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» 2018 года. Постановщиком нового фильма выступил Тай Уэст, известный по хоррор-трилогии «X». Сюжет переосмысливает историю черствого бизнесмена, которого посещают духи прошлого, настоящего и будущего Рождества.

Производственный бюджет картины составил 38 млн долларов. Депп, по данным издания, получил гонорар в размере 5 млн долларов и может претендовать на бонусы, привязанные к кассовым результатам. Критики оценили фильм сдержанно: на Rotten Tomatoes у него 53%. В то же время зрители поставили картине оценку A- по опросу CinemaScore.

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Другие премьеры проката

Около половины опрошенных посетителей кинотеатров назвали Деппа причиной просмотра «Эбенезера», свидетельствуют данные PostTrak. Женщины составили 52% аудитории, а 59% зрителей были в возрасте от 30 лет.

Комедия об ограблении «Как ограбить банк» с Николасом Холтом, Зои Кравиц и Питом Дэвидсоном дебютировала на седьмом месте, собрав 5 млн долларов в 2810 кинотеатрах. Ее производственный бюджет превысил 40 млн долларов. Боевик «Солдат-призрак» с Джимом Кэвизелом занял шестую позицию: 5,2 млн долларов за традиционный уикенд и 8,3 млн долларов за первые пять дней проката.

Второе место в североамериканском бокс-офисе занял анимационный фильм «Кот в шляпе» с 11 млн долларов, а «Годзилла Минус Зиро» стал третьим с 8,31 млн долларов.

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