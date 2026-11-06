《卫报》：ECB预计2027年亏损最高达5000万英镑

在英格兰和威尔士，英格兰和威尔士板球委员会（ECB）预计将在2027年亏损最高达5000万英镑，尽管该委员会将主办有澳大利亚参加的灰烬杯系列赛。据《卫报》报道，各郡负责人上周获悉，赤字可能达到这一数额。

2025年，ECB实现了1260万英镑的利润。该组织在5月发布的2025年财务报告中，已因没有在主场对阵印度的比赛而警告称，2027年将出现“重大亏损”。目前，预计赤字将大得多。

转播收入

预计亏损的原因包括媒体版权收入的周期性，其在很大程度上取决于英格兰队的对手；此外，国际板球理事会（ICC）决定扣留原定于2027年分配给成员的部分转播款项。

ICC通常会在合同周期的最后一年、即举办男子50回合制世界杯时，向12个正式成员转拨较大的一部分、留待周期末支付的媒体收入。然而，该组织决定保留部分资金，原因是预计下一份印度电视转播权合同的价值将下降，以平缓2028年向成员支付款项的下滑。

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ECB消息人士私下承认了预计损失的规模，但认为最终数字可能降至约3500万英镑。ICC将扣留的确切资金数额尚未确定。ECB的2027财年将持续至2028年1月31日，因此该组织仍可能增加商业收入和活动收入。

各郡对ECB的依赖

这一情况引发了各郡的担忧：18个一级郡中有10个在其最近公布的财务报告中录得亏损，而绝大多数依赖ECB资金来维持运营。2025年至2028年期间，对各郡的中央资助较上一个周期增加31%，达到5.12亿英镑。在此期间，ECB还每年额外向女子板球投资500万英镑。

尽管预计灰烬杯的门票销售将创纪录，但澳大利亚巡回赛传统上对ECB而言不如与印度的比赛盈利。Channel 9关于2027年和2031年澳大利亚英格兰巡回赛独家转播权的协议，对ECB价值2750万美元，即2020万英镑。ECB约3.1亿英镑的年度收入中，约75%来自转播权销售。

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