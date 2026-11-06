В Англии и Уэльсе Совет по крикету Англии и Уэльса (ECB) прогнозирует убытки до 50 млн фунтов стерлингов в 2027 году, хотя будет принимать серию Ashes с участием Австралии. Руководителям графств на прошлой неделе сообщили, что дефицит может достичь этой суммы, сообщает The Guardian.

В 2025 году ECB получила прибыль в размере 12,6 млн фунтов. В отчетности за 2025 год, опубликованной в мае, организация уже предупреждала о «значительном убытке» в 2027 году из-за отсутствия домашних матчей против Индии. Теперь ожидаемый дефицит оценивается как существенно более высокий.

Доходы от трансляций

Среди причин прогнозируемых убытков называют цикличность доходов от медиаправ, которая в значительной степени зависит от соперника сборной Англии, а также решение Международного совета крикета (ICC) удержать часть выплат за трансляции, которые он должен был распределить между членами в 2027 году.

Обычно ICC перечисляет 12 полноправным членам большую, отложенную на конец цикла часть медиадоходов в последний год контрактного периода, когда проводится мужской чемпионат мира в формате 50 оверов. Однако организация решила удержать часть средств из-за ожидаемого снижения стоимости следующего контракта на телевизионные права в Индии, чтобы сгладить падение выплат членам в 2028 году.

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Источники в ECB в частном порядке признали масштаб прогнозируемых потерь, но считают, что окончательный показатель может снизиться примерно до 35 млн фунтов. Точный объем средств, который удержит ICC, еще не определен. Финансовый период ECB за 2027 год продлится до 31 января 2028 года, поэтому организация еще может увеличить коммерческие поступления и доходы от мероприятий.

Зависимость графств от ECB

Ситуация вызывает обеспокоенность среди графств: 10 из 18 первоклассных графств зафиксировали убытки в своей последней опубликованной отчетности, а подавляющее большинство зависит от финансирования ECB для продолжения деятельности. Центральное финансирование графств в 2025–2028 годах выросло на 31% по сравнению с предыдущим циклом — до 512 млн фунтов. ECB также дополнительно инвестирует 5 млн фунтов ежегодно в женский крикет в этот период.

Несмотря на ожидаемые рекордные продажи билетов на Ashes, австралийские туры традиционно менее прибыльны для ECB, чем матчи с Индией. Соглашение Channel 9 об эксклюзивных правах на трансляцию туров Австралии в Англию в 2027 и 2031 годах стоит для ECB 27,5 млн долларов, или 20,2 млн фунтов. Около 75% годового дохода ECB, составляющего примерно 310 млн фунтов, поступает от продажи прав на трансляции.

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