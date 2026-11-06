W Anglii i Walii England and Wales Cricket Board (ECB) prognozuje straty do 50 mln funtów w 2027 roku, mimo że będzie gospodarzem serii Ashes z udziałem Australii. Liderów hrabstw poinformowano w zeszłym tygodniu, że deficyt może sięgnąć tej kwoty, podaje The Guardian.

W 2025 roku ECB osiągnęła zysk w wysokości 12,6 mln funtów. W sprawozdaniu za 2025 rok, opublikowanym w maju, organizacja już ostrzegała przed „znaczącą stratą” w 2027 roku z powodu braku domowych meczów przeciwko Indiom. Obecnie oczekiwany deficyt szacowany jest jako znacznie większy.

Przychody z transmisji

Wśród przyczyn prognozowanych strat wymienia się cykliczność przychodów z praw medialnych, która w dużej mierze zależy od rywala reprezentacji Anglii, a także decyzję Międzynarodowej Rady Krykieta (ICC) o wstrzymaniu części płatności za transmisje, które miała rozdzielić między członków w 2027 roku.

ICC zazwyczaj przekazuje 12 pełnym członkom większą, odłożoną na koniec cyklu część przychodów medialnych w ostatnim roku okresu kontraktowego, kiedy odbywają się męskie mistrzostwa świata w formacie 50 overów. Organizacja postanowiła jednak zatrzymać część środków z powodu oczekiwanego spadku wartości kolejnego kontraktu na prawa telewizyjne w Indiach, aby złagodzić spadek wypłat dla członków w 2028 roku.

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Źródła w ECB prywatnie przyznały skalę prognozowanych strat, ale uważają, że ostateczna kwota może spaść do około 35 mln funtów. Dokładna kwota, którą zatrzyma ICC, nie została jeszcze ustalona. Okres finansowy ECB za 2027 rok potrwa do 31 stycznia 2028 roku, więc organizacja może jeszcze zwiększyć przychody komercyjne i dochody z wydarzeń.

Zależność hrabstw od ECB

Sytuacja budzi obawy wśród hrabstw: 10 z 18 hrabstw pierwszej klasy odnotowało straty w swoich ostatnich opublikowanych sprawozdaniach, a zdecydowana większość zależy od finansowania ECB, aby kontynuować działalność. Centralne finansowanie hrabstw w latach 2025–2028 wzrosło o 31% w porównaniu z poprzednim cyklem, do 512 mln funtów. ECB dodatkowo inwestuje w tym okresie 5 mln funtów rocznie w kobiecy krykiet.

Mimo oczekiwanej rekordowej sprzedaży biletów na Ashes, tournée Australii są tradycyjnie mniej dochodowe dla ECB niż mecze z Indiami. Umowa Channel 9 dotycząca wyłącznych praw do transmisji tournée Australii po Anglii w 2027 i 2031 roku jest warta dla ECB 27,5 mln dolarów, czyli 20,2 mln funtów. Około 75% rocznych dochodów ECB, wynoszących około 310 mln funtów, pochodzi ze sprzedaży praw do transmisji.

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