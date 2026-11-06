ECB прогнозує збитки до £50 млн у 2027 році — The Guardian

В Англії та Уельсі Рада з крикету Англії та Уельсу (ECB) прогнозує збитки до 50 млн фунтів стерлінгів у 2027 році, хоча прийматиме серію Ashes за участю Австралії. Керівникам графств минулого тижня повідомили, що дефіцит може сягнути цієї суми, повідомляє The Guardian.

У 2025 році ECB отримала прибуток у 12,6 млн фунтів. У звітності за 2025 рік, опублікованій у травні, організація вже попереджала про «значний збиток» у 2027 році через відсутність домашніх матчів проти Індії. Тепер очікуваний дефіцит оцінюють як значно більший.

Доходи від трансляцій

Причинами прогнозованих збитків називають циклічність доходів від медіаправ, що значною мірою залежить від суперника збірної Англії, а також рішення Міжнародної ради крикету (ICC) утримати частину виплат за трансляції, які вона мала розподілити між членами у 2027 році.

Зазвичай ICC перераховує 12 повним членам більшу, відкладену на кінець циклу частину медіадоходів в останній рік контрактного періоду, коли відбувається чоловічий чемпіонат світу у форматі 50 оверів. Однак організація вирішила утримати частину коштів через очікуване зниження вартості наступного контракту на телеправа в Індії, щоб згладити падіння виплат членам у 2028 році.

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Джерела в ECB приватно визнали масштаб прогнозованих втрат, але вважають, що остаточний показник може знизитися приблизно до 35 млн фунтів. Точний обсяг коштів, які утримає ICC, ще не визначено. Фінансовий період ECB за 2027 рік триватиме до 31 січня 2028-го, тож організація ще може збільшити комерційні надходження та доходи від заходів.

Залежність графств від ECB

Ситуація викликає занепокоєння серед графств: 10 із 18 першокласних графств у своїй останній оприлюдненій звітності зафіксували збитки, а переважна більшість залежить від фінансування ECB для продовження діяльності. Центральне фінансування графств у 2025–2028 роках зросло на 31% порівняно з попереднім циклом — до 512 млн фунтів. ECB також додатково інвестує 5 млн фунтів щороку в жіночий крикет у цей період.

Попри очікуваний рекордний продаж квитків на Ashes, австралійські тури традиційно менш прибуткові для ECB, ніж матчі з Індією. Угода Channel 9 про ексклюзивні права на трансляцію турів Австралії до Англії у 2027 та 2031 роках коштує для ECB 27,5 млн доларів, або 20,2 млн фунтів. Близько 75% річного доходу ECB, який становить приблизно 310 млн фунтів, надходить від продажу прав на трансляції.

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