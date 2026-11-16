意大利卡尔塔尼塞塔市检察院已将意大利前警察局长詹尼·德·詹纳罗列入1992年巴勒莫维亚·达梅利奥街爆炸案的被调查人员名单。当时，反黑手党司法官保罗·博尔塞利诺及其5名安保人员遇难。

涉嫌误导调查

据ANSA English报道，德·詹纳罗已收到通知，获悉自己正作为该案的一部分接受调查。检察官怀疑，他可能将爆炸案调查引向了错误方向。

德·詹纳罗还因博尔塞利诺个人红色笔记本的失踪而受到调查，该笔记本被称为“agenda rossa”。这名司法官在其中记录其调查的细节，并始终随身携带该笔记本。调查人员怀疑，拿走该笔记本可能是试图误导调查人员的一部分。

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几天前，执法人员对与德·詹纳罗有关联的房产进行了搜查，以获取调查所需的证据。

维亚·达梅利奥爆炸案

1992年7月19日，博尔塞利诺在巴勒莫其母亲住所附近死于威力强大的汽车炸弹爆炸。与他一同遇难的还有警察阿戈斯蒂诺·卡塔拉诺、瓦尔特·埃迪·科西纳、文琴佐·利·穆利、埃马努埃拉·洛伊和克劳迪奥·特拉伊纳。

这起谋杀发生在通往巴勒莫机场的高速公路爆炸案两个月后。该爆炸案造成博尔塞利诺的朋友兼同事乔瓦尼·法尔科内、其妻子弗朗切斯卡·莫尔维洛以及3名保镖死亡。因这些谋杀案，Cosa Nostra成员被定罪，其中包括萨尔瓦托雷·托托·里纳、贝尔纳多·普罗文扎诺和乔瓦尼·布鲁斯卡。

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