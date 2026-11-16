Prokuratura włoskiego miasta Caltanissetta wpisała byłego szefa policji Włoch Gianniego De Gennaro na listę osób sprawdzanych w sprawie zamachu na Via d’Amelio w Palermo w 1992 roku. Wówczas zginęli magistrat walczący z mafią Paolo Borsellino oraz pięciu członków jego ochrony.

Podejrzenie wprowadzenia śledztwa w błąd

Jak informuje ANSA English, De Gennaro otrzymał zawiadomienie, że jest sprawdzany w ramach sprawy. Prokuratorzy podejrzewają, że mógł skierować śledztwo w sprawie zamachu na fałszywy trop.

De Gennaro jest również sprawdzany w związku z zaginięciem osobistego czerwonego notatnika Borsellino, znanego jako „agenda rossa”. Magistrat zapisywał w nim szczegóły swoich śledztw i zawsze nosił notatnik przy sobie. Śledczy podejrzewają, że zabranie notatnika mogło być częścią próby wprowadzenia śledczych w błąd.

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Kilka dni temu funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili przeszukania nieruchomości powiązanych z De Gennaro, aby uzyskać dowody na potrzeby śledztwa.

Zamach na Via d’Amelio

19 lipca 1992 roku Borsellino zginął w wyniku potężnego wybuchu samochodu pułapki w pobliżu domu swojej matki w Palermo. Wraz z nim zginęli policjanci Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi i Claudio Traina.

Morderstwo nastąpiło dwa miesiące po zamachu na autostradzie prowadzącej do lotniska w Palermo, w którym zginęli przyjaciel i współpracownik Borsellino Giovanni Falcone, jego żona Francesca Morvillo oraz trzech ochroniarzy. Za te zabójstwa skazano członków Cosa Nostra, w tym Salvatore Toto Riinę, Bernardo Provenzano i Giovanniego Bruscę.

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