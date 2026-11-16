Прокуратура итальянского города Кальтаниссетта внесла бывшего главу полиции Италии Джанни Де Дженнаро в число лиц, которых проверяют по делу о взрыве на улице Виа д’Амелио в Палермо в 1992 году. Тогда погибли магистрат по борьбе с мафией Паоло Борселлино и пятеро сотрудников его охраны.

Подозрение во введении следствия в заблуждение

Как сообщает ANSA English, Де Дженнаро получил уведомление о том, что его проверяют в рамках дела. Прокуроры подозревают, что он мог направить расследование взрыва по ложному пути.

Де Дженнаро также проверяют в связи с исчезновением личного красного блокнота Борселлино, известного как «agenda rossa». Магистрат записывал в него подробности своих расследований и всегда носил блокнот с собой. Следствие подозревает, что изъятие блокнота могло быть частью попытки ввести следователей в заблуждение.

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Несколько дней назад правоохранители провели обыски на объектах недвижимости, связанных с Де Дженнаро, чтобы получить доказательства для расследования.

Взрыв на Виа д’Амелио

19 июля 1992 года Борселлино погиб от мощной автомобильной бомбы возле дома своей матери в Палермо. Вместе с ним погибли полицейские Агостино Каталано, Вальтер Эдди Козина, Винченцо Ли Мули, Эмануэла Лои и Клаудио Трайна.

Убийство произошло через два месяца после взрыва на автостраде к аэропорту Палермо, в результате которого погибли друг и коллега Борселлино Джованни Фальконе, его жена Франческа Морвилло и трое охранников. За эти убийства были осуждены представители Cosa Nostra, в том числе Сальваторе Тото Риина, Бернардо Провенцано и Джованни Бруска.

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