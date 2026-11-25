罗马尼亚前国防部长拉杜·米鲁策表示，2026年8月20日，俄罗斯——一个侵略国——在他下令罗马尼亚F-16战斗机攻击Neptun Deep天然气项目附近一架携带爆炸物的海上无人机后不久，宣布限制黑海某区域的飞行。他是在11月24日发布的Controverse播客采访中作出这一表述的。

据AeroTime报道，俄罗斯发布实施限制的通知时，使用战斗机的决定已经作出。米鲁策称，无视这些限制可能引发莫斯科的军事回应，但克里姆林宫没有作出反应。

天然气平台附近的行动

罗马尼亚国防部8月20日表示，当地时间约06:28，一艘商船在Neptun Alpha生产平台附近发现了一架漂流的海上无人机。该物体位于罗马尼亚专属经济区内，距离康斯坦察以东约148公里。

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两架F-16起飞实施拦截。其中一架战斗机使用机载机炮开火并击中无人机，但未能将其完全摧毁。随后，罗马尼亚海军的一支爆炸物处置小组在一艘海岸警卫队船只上将该装置排除。检查确认其中装有爆炸装置。

权限与安全

米鲁策说，军方曾警告他，这次行动可能超出法律界限，因为该平台位于罗马尼亚领海外。根据他的说法，设施内有数百人工作。当天，国防部的一个行动小组请求将指挥权限从北约移交给罗马尼亚军方。

Neptun Deep是OMV Petrom与Romgaz的联合项目，两家公司各持有50%的股份，运营商为OMV Petrom。Neptun Alpha平台于2026年7月安装，计划于2027年开始天然气开采。事件发生九天前，罗马尼亚潜水员在项目周边附近排除了两架漂流的Gerbera无人机。

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