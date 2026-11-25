Бывший министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что 20 августа 2026 года Россия — государство-агрессор — объявила ограничения на полеты над районом Черного моря вскоре после того, как он приказал румынским истребителям F-16 атаковать морской дрон со взрывчаткой возле газового проекта Neptun Deep. Об этом он рассказал в интервью подкасту Controverse, опубликованному 24 ноября.

Как сообщает AeroTime, российское уведомление о введении ограничений поступило уже после решения применить истребители. По словам Мируцэ, игнорирование этих ограничений могло спровоцировать военный ответ Москвы, однако Кремль не отреагировал.

Операция возле газовой платформы

Министерство национальной обороны Румынии 20 августа сообщило, что примерно в 06:28 по местному времени коммерческое судно обнаружило дрейфующий морской дрон возле производственной платформы Neptun Alpha. Объект находился в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 148 километрах к востоку от Констанцы.

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На перехват подняли два F-16. Один из истребителей открыл огонь из бортовой пушки и попал в дрон, однако не уничтожил его полностью. Позднее группа обезвреживания взрывоопасных предметов Военно-морских сил Румынии на борту судна береговой охраны нейтрализовала аппарат. Проверка подтвердила наличие в нем взрывного заряда.

Полномочия и безопасность

Мируцэ сказал, что военные предупреждали его: операция могла выходить за правовые рамки, поскольку платформа расположена за пределами территориальных вод Румынии. По его словам, на объекте работали сотни людей. В тот день оперативная группа в Министерстве обороны попросила передать командные полномочия от НАТО румынским военным.

Neptun Deep является совместным проектом OMV Petrom и Romgaz, каждая из компаний имеет долю в 50%, а оператором выступает OMV Petrom. Платформу Neptun Alpha установили в июле 2026 года, а начало добычи газа запланировано на 2027 год. За девять дней до инцидента румынские водолазы нейтрализовали два дрейфующих беспилотника Gerbera возле периметра проекта.

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