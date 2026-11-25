Były minister obrony Rumunii Radu Miruță oświadczył, że 20 sierpnia 2026 roku Rosja — państwo-agresor — ogłosiła ograniczenia lotów nad rejonem Morza Czarnego wkrótce po tym, jak nakazał rumuńskim myśliwcom F-16 zaatakować morski dron z ładunkiem wybuchowym w pobliżu projektu gazowego Neptun Deep. Powiedział o tym w wywiadzie dla podcastu Controverse, opublikowanym 24 listopada.

Jak podaje AeroTime, rosyjskie powiadomienie o wprowadzeniu ograniczeń nadeszło już po podjęciu decyzji o użyciu myśliwców. Według Miruțy zignorowanie tych ograniczeń mogło sprowokować militarną odpowiedź Moskwy, jednak Kreml nie zareagował.

Operacja w pobliżu platformy gazowej

Rumuńskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało 20 sierpnia, że około godziny 06:28 czasu lokalnego statek handlowy wykrył dryfujący morski dron w pobliżu platformy wydobywczej Neptun Alpha. Obiekt znajdował się w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii, około 148 kilometrów na wschód od Konstancy.

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Do przechwycenia poderwano dwa F-16. Jeden z myśliwców otworzył ogień z działka pokładowego i trafił drona, lecz nie zniszczył go całkowicie. Później grupa neutralizacji materiałów wybuchowych rumuńskiej marynarki wojennej, znajdująca się na pokładzie jednostki straży przybrzeżnej, zneutralizowała urządzenie. Kontrola potwierdziła obecność w nim ładunku wybuchowego.

Uprawnienia i bezpieczeństwo

Miruță powiedział, że wojskowi ostrzegali go: operacja mogła wykraczać poza ramy prawne, ponieważ platforma znajduje się poza wodami terytorialnymi Rumunii. Według niego na obiekcie pracowały setki osób. Tego dnia grupa operacyjna w Ministerstwie Obrony poprosiła o przekazanie uprawnień dowódczych z NATO rumuńskim wojskowym.

Neptun Deep to wspólny projekt OMV Petrom i Romgaz, przy czym każda z firm ma 50% udziałów, a operatorem jest OMV Petrom. Platformę Neptun Alpha zainstalowano w lipcu 2026 roku, a rozpoczęcie wydobycia gazu zaplanowano na 2027 rok. Dziewięć dni przed incydentem rumuńscy nurkowie zneutralizowali dwa dryfujące drony Gerbera w pobliżu obwodu projektu.

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