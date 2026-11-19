在英国，EDF Energy宣布计划收购预付费能源供应商Utilita。交易完成后，EDF在该国的客户账户数量将超过600万个：公司将增加Utilita的130万个账户，并接手其1,500名员工，《卫报》报道。

双方预计将在明年初完成收购。交易金额尚未披露。在交易完成前，EDF和Utilita将分别为客户提供服务，Utilita客户将被告知服务可能发生的变化。

总部和员工

EDF表示，交易完成后将继续在Utilita位于南安普敦附近的总部办公，该公司约有600名员工在那里工作。EDF由法国政府所有。

此前，EDF已完成接收Utilita 4.7万个标准信贷账户的交易。当时，Utilita表示，希望专注于使用智能预付费电表的客户。

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Utilita成立于2003年，是一家专门提供预付费能源服务的供应商。2008年，该公司成为首家安装智能电表的能源供应商。其客户可以通过应用程序、网站或电话充值余额，而不必在商店或邮局为塑料卡或钥匙购买充值额度。

财务状况和市场

2025年9月，Utilita一度未能满足英国能源监管机构Ofgem加强后的财务韧性要求。该公司确认，它是未遵守财务规则的五家供应商之一，但表示数月后已再次开始符合相关标准。

对EDF而言，这笔交易将加强其在市场中的地位；在该市场上，大型供应商正将客户流失给较小的竞争对手。在2025年7月后的一年中，EDF失去了约28万个客户账户；British Gas、Scottish Power和E.ON也在流失客户。与此同时，该国最大的能源供应商Octopus Energy继续扩大其市场份额。

EDF英国部门首席执行官西蒙娜·罗西表示，Utilita将为公司带来专业经验，并帮助发展面向家庭的服务和支持。Utilita创始人比尔·布伦表示，这笔交易将使公司能够继续为英国家庭提供智能预付费解决方案。

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