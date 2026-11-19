У Великій Британії EDF Energy оголосила про плани придбати постачальника передплаченої енергії Utilita. Після завершення угоди клієнтська база EDF у країні перевищить 6 млн рахунків: компанія додасть 1,3 млн рахунків Utilita та візьме на себе 1 500 її працівників, повідомляє The Guardian.

Сторони очікують завершити поглинання на початку наступного року. Вартість угоди не розкривають. До її закриття EDF і Utilita обслуговуватимуть клієнтів окремо, а клієнтів Utilita поінформують про можливі зміни в сервісі.

Штаб-квартира та працівники

EDF заявила, що після угоди продовжить роботу зі штаб-квартири Utilita поблизу Саутгемптона, де базуються приблизно 600 співробітників компанії. EDF належить французькій державі.

Раніше EDF завершила угоду про перехід 47 тис. стандартних кредитних рахунків Utilita. Тоді Utilita заявляла, що хоче зосередитися на клієнтах, які користуються розумними передплаченими лічильниками.

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Utilita заснували у 2003 році як спеціалізованого постачальника передплаченої енергії. У 2008 році компанія першою серед енергопостачальників встановила розумний лічильник. Її клієнти можуть поповнювати баланс через застосунок, сайт або телефоном, а не купувати кредит для пластикової картки чи ключа в магазині або поштовому відділенні.

Фінансовий стан і ринок

У вересні 2025 року Utilita тимчасово не відповідала посиленим вимогам британського енергетичного регулятора Ofgem щодо фінансової стійкості. Компанія підтвердила, що була однією з п’яти постачальників, які не виконали фінансових правил, але зазначила, що за кілька місяців знову почала відповідати стандартам.

Для EDF угода має зміцнити позиції на ринку, де великі постачальники втрачають клієнтів на користь менших конкурентів. За рік після липня 2025 року EDF втратила близько 280 тис. клієнтських рахунків; British Gas, Scottish Power та E.ON також втрачали клієнтів. Водночас Octopus Energy, найбільший енергопостачальник країни, продовжував нарощувати частку ринку.

Генеральний директор британського підрозділу EDF Сімоне Россі заявив, що Utilita додасть компанії досвіду та допоможе розвивати послуги й підтримку для домогосподарств. Засновник Utilita Білл Буллен сказав, що угода дасть змогу надалі надавати британським домогосподарствам рішення у сфері розумної передплати.

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