В Великобритании EDF Energy объявила о планах приобрести поставщика предоплаченной энергии Utilita. После завершения сделки клиентская база EDF в стране превысит 6 млн счетов: компания добавит 1,3 млн счетов Utilita и возьмет на себя 1 500 ее сотрудников, сообщает The Guardian.

Стороны ожидают завершить поглощение в начале следующего года. Стоимость сделки не раскрывается. До ее закрытия EDF и Utilita будут обслуживать клиентов отдельно, а клиентов Utilita проинформируют о возможных изменениях в сервисе.

Штаб-квартира и сотрудники

EDF заявила, что после сделки продолжит работу из штаб-квартиры Utilita недалеко от Саутгемптона, где базируются около 600 сотрудников компании. EDF принадлежит французскому государству.

Ранее EDF завершила сделку по переходу 47 тыс. стандартных кредитных счетов Utilita. Тогда Utilita заявляла, что хочет сосредоточиться на клиентах, использующих умные предоплатные счетчики.

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Utilita была основана в 2003 году как специализированный поставщик предоплаченной энергии. В 2008 году компания первой среди поставщиков энергии установила умный счетчик. Ее клиенты могут пополнять баланс через приложение, сайт или по телефону, а не покупать кредит для пластиковой карты или ключа в магазине либо почтовом отделении.

Финансовое состояние и рынок

В сентябре 2025 года Utilita временно не соответствовала усиленным требованиям британского энергетического регулятора Ofgem к финансовой устойчивости. Компания подтвердила, что была одним из пяти поставщиков, не выполнивших финансовые правила, но отметила, что через несколько месяцев снова начала соответствовать стандартам.

Для EDF сделка должна укрепить позиции на рынке, где крупные поставщики теряют клиентов в пользу меньших конкурентов. За год после июля 2025 года EDF потеряла около 280 тыс. клиентских счетов; British Gas, Scottish Power и E.ON также теряли клиентов. В то же время Octopus Energy, крупнейший поставщик энергии в стране, продолжал наращивать долю рынка.

Генеральный директор британского подразделения EDF Симоне Росси заявил, что Utilita добавит компании опыта и поможет развивать услуги и поддержку для домохозяйств. Основатель Utilita Билл Буллен сказал, что сделка позволит и далее предоставлять британским домохозяйствам решения в сфере умной предоплаты.

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