W Wielkiej Brytanii EDF Energy ogłosiła plany przejęcia dostawcy energii przedpłaconej Utilita. Po zakończeniu transakcji baza klientów EDF w kraju przekroczy 6 mln kont: firma doda 1,3 mln kont Utilita i przejmie jej 1 500 pracowników, informuje The Guardian.

Strony oczekują, że sfinalizują przejęcie na początku przyszłego roku. Wartości transakcji nie ujawniono. Do czasu jej zamknięcia EDF i Utilita będą obsługiwać klientów oddzielnie, a klienci Utilita zostaną poinformowani o możliwych zmianach w usługach.

Siedziba główna i pracownicy

EDF oświadczyła, że po transakcji będzie nadal działać z siedziby głównej Utilita w pobliżu Southampton, gdzie pracuje około 600 pracowników firmy. EDF należy do państwa francuskiego.

Wcześniej EDF sfinalizowała transakcję przejęcia 47 tys. standardowych kont kredytowych Utilita. Wówczas Utilita oświadczyła, że chce skoncentrować się na klientach korzystających z inteligentnych liczników przedpłatowych.

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Utilita została założona w 2003 roku jako wyspecjalizowany dostawca energii przedpłaconej. W 2008 roku firma jako pierwsza wśród dostawców energii zainstalowała inteligentny licznik. Jej klienci mogą doładowywać saldo za pośrednictwem aplikacji, strony internetowej lub telefonu, zamiast kupować kredyt do plastikowej karty lub klucza w sklepie albo na poczcie.

Sytuacja finansowa i rynek

We wrześniu 2025 roku Utilita tymczasowo nie spełniała zaostrzonych wymogów brytyjskiego regulatora energetycznego Ofgem dotyczących stabilności finansowej. Firma potwierdziła, że była jednym z pięciu dostawców, którzy nie przestrzegali zasad finansowych, lecz zaznaczyła, że po kilku miesiącach ponownie zaczęła spełniać standardy.

Dla EDF transakcja ma wzmocnić jej pozycję na rynku, na którym duzi dostawcy tracą klientów na rzecz mniejszych konkurentów. W ciągu roku po lipcu 2025 roku EDF straciła około 280 tys. kont klientów; British Gas, Scottish Power i E.ON również traciły klientów. Jednocześnie Octopus Energy, największy dostawca energii w kraju, nadal zwiększał swój udział w rynku.

Dyrektor generalny brytyjskiego oddziału EDF, Simone Rossi, oświadczył, że Utilita wniesie do firmy doświadczenie i pomoże rozwijać usługi oraz wsparcie dla gospodarstw domowych. Założyciel Utilita Bill Bullen powiedział, że transakcja umożliwi dalsze oferowanie brytyjskim gospodarstwom domowym rozwiązań w zakresie inteligentnych przedpłat.

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