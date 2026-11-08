Epic Games确认其启动器支持SteamOS——The Verge

Epic Games确认，正在预览阶段的新版Linux版Epic Games Launcher将正式支持SteamOS和Steam Deck设备。正如The Verge报道，该公司计划支持一系列Linux发行版。

支持Linux发行版

Epic Games传播总监杰克·琼斯在接受GamingOnLinux采访时确认了与SteamOS的兼容性。据他表示，公司打算支持尽可能多的发行版，包括Fedora、SteamOS、Cachy和Omarchy。

Epic Games还在测试和评估用于分发该应用程序的软件包格式。公司计划在本月内恢复AppImage格式。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

尚未确认支持Fortnite

去年10月，Epic Games表示，正在研究让Fortnite兼容Valve旗下基于Linux的SteamOS平台的可能性。同时，Epic Games Launcher获得官方支持并不意味着该游戏将自动在SteamOS上运行。

对Easy Anti-Cheat Linux v2反作弊系统的支持问题仍未解决。Epic Games此前指出，Steam Deck不支持其EAC v2解决方案所需的功能，但公司正在与Valve进行谈判，并希望今后提供支持。

关注我们在