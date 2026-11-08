Epic Games potwierdziło oficjalną obsługę SteamOS i urządzeń Steam Deck dla nowego Epic Games Launchera w systemie Linux, który obecnie znajduje się w trybie podglądu. Jak informuje The Verge, firma planuje obsługiwać szereg dystrybucji Linuksa.

Obsługa dystrybucji Linuksa

Dyrektor ds. komunikacji Epic Games Jake Jones potwierdził kompatybilność ze SteamOS w komentarzu dla GamingOnLinux. Według niego firma zamierza obsługiwać jak najwięcej dystrybucji, w tym Fedorę, SteamOS, Cachy i Omarchy.

Epic Games testuje i ocenia również formaty pakietów do dystrybucji aplikacji. Firma planuje przywrócić format AppImage w tym miesiącu.

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Obsługa Fortnite niepotwierdzona

W październiku Epic Games oświadczyło, że bada możliwość zapewnienia kompatybilności Fortnite z opartą na Linuksie platformą SteamOS firmy Valve. Jednocześnie oficjalna obsługa Epic Games Launchera nie oznacza, że gra automatycznie będzie działać na SteamOS.

Nierozstrzygnięta pozostaje kwestia obsługi systemu antycheatowego Easy Anti-Cheat Linux v2. Epic Games wcześniej zaznaczało, że Steam Deck nie obsługuje funkcji wymaganych dla jego rozwiązania EAC v2, jednak firma prowadzi rozmowy z Valve i ma nadzieję zapewnić wsparcie w przyszłości.

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