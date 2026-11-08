Epic Games подтвердила официальную поддержку SteamOS и устройств Steam Deck для нового Epic Games Launcher в Linux, который сейчас находится в режиме предварительного просмотра. Как сообщает The Verge, компания планирует поддерживать ряд дистрибутивов Linux.

Поддержка дистрибутивов Linux

Директор Epic Games по коммуникациям Джейк Джонс подтвердил совместимость со SteamOS в комментарии изданию GamingOnLinux. По его словам, компания намерена поддерживать как можно больше дистрибутивов, включая Fedora, SteamOS, Cachy и Omarchy.

Epic Games также тестирует и оценивает форматы пакетов для распространения приложения. Компания планирует восстановить формат AppImage в течение этого месяца.

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Поддержка Fortnite не подтверждена

В октябре Epic Games заявляла, что изучает возможность сделать Fortnite совместимой с Linux-платформой SteamOS от Valve. В то же время официальная поддержка Epic Games Launcher не означает, что игра автоматически будет работать на SteamOS.

Нерешённым остаётся вопрос поддержки античит-системы Easy Anti-Cheat Linux v2. Ранее Epic Games отмечала, что Steam Deck не поддерживает функции, необходимые для её решения EAC v2, однако компания ведёт переговоры с Valve и надеется обеспечить поддержку в дальнейшем.

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