在塞浦路斯，塞浦路斯土耳其人领袖图凡·埃尔许尔曼表示，他准备支持总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯提出的举行塞浦路斯希腊人与塞浦路斯土耳其人之间友谊足球赛的建议。两位领导人作出这样的决定将“有助于营造积极氛围”，《塞浦路斯邮报》报道。

作为建立信任措施之一的提议

埃尔许尔曼在Facebook发文称，他此前已经提出过类似倡议。据他所说，举行比赛被纳入他在与赫里斯托祖利季斯首次会晤时提出的十项建立信任措施清单中。同时，他没有强调究竟应由谁被视为这一想法的提出者。

友谊赛是赫里斯托祖利季斯交给埃尔许尔曼和联合国的19项提议方案中的第18项。《Phileleftheros》报周日刊登了这套方案。其他倡议包括恢复Imagine项目、在法马古斯塔港口在欧盟委员会主持下运作的条件下归还瓦罗沙，以及清除双方各7万平方米可能存在危险的区域中的地雷。

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此前的足球倡议

今年1月，埃尔许尔曼表示，他提出举行一场由希腊裔塞浦路斯和土耳其裔塞浦路斯社区14岁以下球员组成的球队之间比赛的建议被拒绝。当时给出的理由是，希腊裔塞浦路斯俱乐部“受国际联合会规则约束”。

8月，在塞浦路斯足球协会联系其西班牙对应机构后，足球俱乐部巴塞罗那取消了原计划在尼科西亚附近的近东大学校园举办的为期两周的儿童夏令营。该协会援引了2013年在国际足联和欧足联主持下于苏黎世达成的一项协议。该协议规定，将塞浦路斯土耳其人足协纳入塞浦路斯足球协会，后者是岛上唯一获得承认的足球组织机构。

报道中提到的最近一场两社区比赛于9月19日在尼科西亚举行：业余球队Yenikent Percinci和Apollon Yeri进行了一场比赛，欧盟信息点将其作为建立信任倡议予以支持。

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