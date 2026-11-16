На Кипре лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман заявил, что готов поддержать предложение президента Никоса Христодулидиса провести товарищеские футбольные матчи между греками- и турками-киприотами. Такое решение двух лидеров «будет способствовать созданию позитивного климата», сообщает Cyprus Mail.

Предложение среди мер доверия

В публикации в Facebook Эрхюрман отметил, что ранее уже предлагал подобную инициативу. По его словам, проведение матчей входило в перечень десяти мер по укреплению доверия, которые он представил во время первой встречи с Христодулидисом. В то же время он не стал акцентировать внимание на том, кому именно принадлежит авторство идеи.

Товарищеские матчи являются 18-м пунктом пакета из 19 предложений, который Христодулидис передал Эрхюрману и ООН. Газета Phileleftheros опубликовала этот пакет в воскресенье. Среди других инициатив — восстановление программы Imagine, возвращение Вароши при условии работы порта Фамагусты под эгидой Европейской комиссии, а также разминирование предположительно опасных участков площадью по 70 тысяч квадратных метров с каждой стороны.

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Предыдущие футбольные инициативы

В январе Эрхюрман сообщал, что его предложение провести матч между командами игроков до 14 лет из греческой и турецкой кипрских общин было отклонено. Причиной тогда назвали то, что греко-кипрские клубы были «связаны правилами международных федераций».

В августе футбольный клуб «Барселона» отменил запланированный двухнедельный детский лагерь на кампусе Университета Ближнего Востока возле Никосии после того, как Кипрская футбольная ассоциация обратилась к своему испанскому аналогу. Ассоциация сослалась на соглашение 2013 года, заключённое в Цюрихе под эгидой ФИФА и УЕФА. Оно предусматривает интеграцию федерации турок-киприотов в Кипрскую футбольную ассоциацию как единственный признанный орган по организации футбола на острове.

Последний упомянутый в материале межобщинный матч состоялся 19 сентября в Никосии: любительские команды Yenikent Percinci и Apollon Yeri провели игру, которую информационный пункт ЕС поддержал как инициативу по укреплению доверия.

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