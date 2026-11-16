Na Cyprze lider Turków cypryjskich Tufan Erhürman oświadczył, że jest gotów poprzeć propozycję prezydenta Nikosa Christodoulidesa dotyczącą rozegrania towarzyskich meczów piłkarskich między Grekami cypryjskimi a Turkami cypryjskimi. Taka decyzja obu liderów „przyczyni się do stworzenia pozytywnego klimatu” — informuje Cyprus Mail.

Propozycja wśród środków budowy zaufania

We wpisie na Facebooku Erhürman zaznaczył, że wcześniej proponował już podobną inicjatywę. Według niego rozegranie meczów znalazło się na liście dziesięciu środków budowy zaufania, które przedstawił podczas pierwszego spotkania z Christodoulidesem. Jednocześnie nie podkreślał, komu dokładnie należy przypisać autorstwo pomysłu.

Mecze towarzyskie są 18. punktem pakietu 19 propozycji, który Christodoulides przekazał Erhürmanowi i ONZ. Gazeta Phileleftheros opublikowała ten pakiet w niedzielę. Wśród innych inicjatyw są przywrócenie programu Imagine, zwrot Waroszy pod warunkiem funkcjonowania portu w Famaguście pod egidą Komisji Europejskiej oraz rozminowanie prawdopodobnie niebezpiecznych obszarów o powierzchni po 70 tys. metrów kwadratowych z każdej strony.

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Wcześniejsze inicjatywy piłkarskie

W styczniu Erhürman informował, że jego propozycja rozegrania meczu między drużynami zawodników do lat 14 z greckiej i tureckiej społeczności cypryjskiej została odrzucona. Jako powód podano wówczas, że greckocypryjskie kluby były „związane przepisami międzynarodowych federacji”.

W sierpniu klub piłkarski Barcelona odwołał planowany dwutygodniowy obóz dziecięcy na kampusie Uniwersytetu Bliskiego Wschodu w pobliżu Nikozji po tym, jak Cypryjski Związek Piłki Nożnej zwrócił się do swojego hiszpańskiego odpowiednika. Związek powołał się na porozumienie z 2013 roku zawarte w Zurychu pod egidą FIFA i UEFA. Przewiduje ono integrację federacji Turków cypryjskich z Cypryjskim Związkiem Piłki Nożnej jako jedynym uznawanym organem organizującym piłkę nożną na wyspie.

Ostatni wspomniany w materiale mecz między społecznościami odbył się 19 września w Nikozji: amatorskie drużyny Yenikent Percinci i Apollon Yeri rozegrały spotkanie, które punkt informacyjny UE wsparł jako inicjatywę budowy zaufania.

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