位于比利时布鲁塞尔的欧盟委员会无条件批准了意大利UniCredit收购德国Commerzbank的计划。监管机构未发现该交易会对德国银行服务市场的竞争造成问题，Tagesschau报道。

欧盟委员会还单独评估了该交易可能对德国中小企业信贷产生的影响。UniCredit已通过其子公司Hypovereinsbank在这一市场开展业务。布鲁塞尔方面指出，两家银行的合计市场份额适中，客户也有其他服务提供商可供选择。

交易所需批准

欧盟竞争事务委员特雷莎·里韦拉表示，欧洲需要更强大的银行，能够参与竞争、实现增长并支持企业和家庭。她表示，跨境合并可以帮助银行提高运营效率，并更好地抵御经济冲击。

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UniCredit推进收购Commerzbank已超过两年，尽管在德国面临反对，仍持续增持股份。今年5月，该银行就Commerzbank全部股份提出要约，并确保获得近50%股份的处置权。10月，欧洲中央银行的银行监管机构批准了该交易，而德国联邦卡特尔局早在2025年春季就表示不会反对该交易。

UniCredit的计划

据UniCredit称，美国联邦储备系统也已批准该交易。该银行集团表示，为完成程序，仍需获得波兰的批准。UniCredit首席执行官安德烈亚·奥尔切尔预计，所有批准将在11月底前到位。

在获得对Commerzbank的控制权后，UniCredit计划于2027年第一季度发起召开临时股东大会，并提名新的监事会成员。奥尔切尔的计划还包括裁减约7000个工作岗位，并缩减Commerzbank的国际网络。持有Commerzbank超过13%股份的德国政府，希望避免因经营原因造成的裁员，并保留该银行在法兰克福的总部。

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