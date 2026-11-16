Komisja Europejska w Brukseli w Belgii bezwarunkowo zatwierdziła plan włoskiego UniCredit dotyczący przejęcia niemieckiego Commerzbanku. Regulator nie stwierdził problemów dla konkurencji na rynkach usług bankowych w Niemczech, informuje Tagesschau.

Komisja osobno oceniała możliwy wpływ transakcji na kredytowanie niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw. UniCredit już działa na tym rynku za pośrednictwem swojej spółki zależnej Hypovereinsbank. W Brukseli zaznaczono, że łączne udziały banków w rynku są umiarkowane, a klienci mają alternatywnych dostawców usług.

Zgody na transakcję

Europejska komisarz ds. konkurencji Teresa Ribera oświadczyła, że Europa potrzebuje silniejszych banków, zdolnych konkurować, rozwijać się oraz wspierać firmy i rodziny. Jej zdaniem transgraniczne fuzje mogą pomóc bankom działać efektywniej i lepiej wytrzymywać wstrząsy gospodarcze.

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UniCredit od ponad dwóch lat zmierza do przejęcia Commerzbanku i zwiększał swój udział mimo sprzeciwu w Niemczech. W maju bank złożył ofertę dotyczącą wszystkich akcji Commerzbanku i zapewnił sobie dostęp do niemal 50% akcji. W październiku transakcję zatwierdził nadzór bankowy Europejskiego Banku Centralnego, a Federalny Urząd Kartelowy Niemiec już wiosną 2025 roku oświadczył, że nie będzie się jej sprzeciwiał.

Plany UniCredit

Według UniCredit zgodę na operację wydał również System Rezerwy Federalnej USA. Do zakończenia procedury, jak podaje grupa bankowa, pozostaje uzyskanie zgody w Polsce. Dyrektor generalny UniCredit Andrea Orcel oczekuje, że wszystkie zgody wpłyną do końca listopada.

Po uzyskaniu kontroli nad Commerzbankiem UniCredit planuje w pierwszym kwartale 2027 roku zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy i zgłosić nowych przedstawicieli do rady nadzorczej. Plan Orcela przewiduje również redukcję około 7 tys. miejsc pracy oraz ograniczenie międzynarodowej sieci Commerzbanku. Rząd Niemiec, który posiada ponad 13% Commerzbanku, dąży do uniknięcia zwolnień z przyczyn operacyjnych i zachowania siedziby głównej banku we Frankfurcie.

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