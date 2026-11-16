Европейская комиссия в Брюсселе, Бельгия, без условий одобрила план итальянского UniCredit по приобретению немецкого Commerzbank. Регулятор не выявил проблем для конкуренции на рынках банковских услуг в Германии, сообщает Tagesschau.

Комиссия отдельно оценивала возможное влияние сделки на кредитование немецкого малого и среднего бизнеса. UniCredit уже работает на этом рынке через дочерний Hypovereinsbank. В Брюсселе отметили, что совокупные доли банков на рынке являются умеренными, а у клиентов есть альтернативные поставщики услуг.

Разрешения для сделки

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Тереса Рибера заявила, что Европе нужны более сильные банки, способные конкурировать, расти и поддерживать компании и семьи. По ее словам, трансграничные слияния могут помочь банкам работать эффективнее и лучше выдерживать экономические потрясения.

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UniCredit более двух лет движется к приобретению Commerzbank и увеличивал свою долю, несмотря на сопротивление в Германии. В мае банк подал предложение по всем акциям Commerzbank и обеспечил себе доступ почти к 50% акций. В октябре сделку одобрил банковский надзор Европейского центрального банка, а Федеральное картельное ведомство Германии еще весной 2025 года заявило, что не будет возражать против нее.

Планы UniCredit

По данным UniCredit, согласие на операцию также дала Федеральная резервная система США. Для завершения процедуры, по словам банковской группы, остается получить разрешение в Польше. Генеральный директор UniCredit Андреа Орчел ожидает, что все согласования поступят до конца ноября.

После установления контроля над Commerzbank UniCredit планирует в первом квартале 2027 года инициировать внеочередное общее собрание акционеров и выдвинуть новых представителей в наблюдательный совет. План Орчела также предусматривает сокращение около 7 тыс. рабочих мест и уменьшение международной сети Commerzbank. Правительство Германии, которое владеет более чем 13% Commerzbank, стремится избежать увольнений по производственным причинам и сохранить штаб-квартиру банка во Франкфурте.

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