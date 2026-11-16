Єврокомісія схвалила план придбання Commerzbank банком UniCredit — Tagesschau

Європейська комісія у Брюсселі, Бельгія, без умов схвалила план італійського UniCredit щодо придбання німецького Commerzbank. Регулятор не виявив проблем для конкуренції на ринках банківських послуг у Німеччині, повідомляє Tagesschau.

Комісія окремо оцінювала можливий вплив угоди на кредитування німецького малого та середнього бізнесу. UniCredit уже працює на цьому ринку через дочірній Hypovereinsbank. У Брюсселі зазначили, що сукупні частки банків на ринку є помірними, а клієнти мають альтернативних постачальників послуг.

Дозволи для угоди

Єврокомісарка з питань конкуренції Тереса Рібера заявила, що Європі потрібні сильніші банки, здатні конкурувати, зростати та підтримувати компанії й сім’ї. За її словами, транскордонні злиття можуть допомогти банкам працювати ефективніше та краще витримувати економічні потрясіння.

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UniCredit понад два роки рухається до придбання Commerzbank і збільшував свою частку попри спротив у Німеччині. У травні банк подав пропозицію щодо всіх акцій Commerzbank і забезпечив собі доступ майже до 50% акцій. У жовтні угоду схвалив банківський нагляд Європейського центрального банку, а Федеральне картельне відомство Німеччини ще навесні 2025 року заявило, що не заперечуватиме проти неї.

Плани UniCredit

За даними UniCredit, згоду на операцію також надала Федеральна резервна система США. Для завершення процедури, за словами банківської групи, залишається отримати дозвіл у Польщі. Генеральний директор UniCredit Андреа Орчел очікує, що всі погодження надійдуть до кінця листопада.

Після встановлення контролю над Commerzbank UniCredit планує у першому кварталі 2027 року ініціювати позачергові загальні збори акціонерів і висунути нових представників до наглядової ради. План Орчела також передбачає скорочення близько 7 тисяч робочих місць і зменшення міжнародної мережі Commerzbank. Уряд Німеччини, який володіє понад 13% Commerzbank, прагне уникнути звільнень з виробничих причин і зберегти штаб-квартиру банку у Франкфурті.

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