由于与男性之间的薪酬差距，欧盟女性自11月20日起象征性地无偿工作至年底。据《明镜周刊》报道，该报道援引了欧盟委员会的数据。这是一项反映平均性别时薪差距的条件性计算，并非实际停止向女性支付工资。

欧盟和德国的差距

欧盟委员会数据显示，欧盟男性的平均税前时薪比女性高11.1%。按一个日历年计算，这一差距相当于从11月20日开始的这段时间。

德国的性别薪酬差距为16%。由于未将新的薪酬透明度规则纳入国内法，该国已数月违反欧盟立法。

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指令的实施

欧盟成员国本应在2026年6月7日前完成薪酬透明度指令的实施。该文件于2023年由欧盟国家和欧洲议会通过。德国和其他国家尚未满足这一要求。

欧盟委员会成员罗克萨娜·明扎图和哈贾·拉赫比卜表示，推行相关规则的延误阻碍了争取性别平等的努力，也阻碍了竞争力。欧盟委员会必须决定是否对未履行义务的国家启动程序。

德国联邦家庭事务部表示，已完成法案所需的准备工作，并在启动立法程序前澄清个别问题。该部门还指出，将努力把对经济造成的负担降至最低。

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