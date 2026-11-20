Kobiety w Unii Europejskiej od 20 listopada symbolicznie pracują bez wynagrodzenia do końca roku z powodu różnicy w płacach w porównaniu z mężczyznami. Jak informuje Der Spiegel, powołując się na dane Komisji Europejskiej, jest to warunkowe wyliczenie odzwierciedlające średnią lukę płciową w wynagrodzeniu godzinowym, a nie faktyczne wstrzymanie wypłat dla kobiet.

Luka w UE i Niemczech

Według Komisji Europejskiej średnie godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn w UE jest o 11,1% wyższe niż kobiet. W przeliczeniu na rok kalendarzowy różnica ta odpowiada okresowi rozpoczynającemu się 20 listopada.

W Niemczech luka płacowa ze względu na płeć wynosi 16%. Kraj od kilku miesięcy narusza przepisy UE, ponieważ nie wdrożył do prawa krajowego nowych zasad dotyczących przejrzystości wynagrodzeń.

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Wdrożenie dyrektywy

Państwa członkowskie UE miały zakończyć wdrażanie dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń do 7 czerwca 2026 roku. Dokument został przyjęty przez kraje UE i Parlament Europejski w 2023 roku. Niemcy i inne państwa nadal nie spełniły tego wymogu.

Członkinie Komisji Europejskiej Roxana Mînzatu i Hadja Lahbib oświadczyły, że opóźnienia we wprowadzaniu zasad utrudniają walkę o równość płci i konkurencyjność. Komisja Europejska musi zdecydować, czy wszcząć postępowania przeciwko państwom, które nie wywiązały się ze zobowiązań.

Niemieckie Ministerstwo do spraw Rodziny poinformowało, że przeprowadziło niezbędne prace przygotowawcze nad projektem ustawy i wyjaśnia poszczególne kwestie przed rozpoczęciem procedury legislacyjnej. Zaznaczono również, że resort będzie dążył do zminimalizowania obciążeń dla gospodarki.

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