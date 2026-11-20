Женщины в Евросоюзе с 20 ноября символически работают без оплаты до конца года из-за разницы в оплате труда по сравнению с мужчинами. Об этом со ссылкой на данные Европейской комиссии сообщает Der Spiegel. Это условный расчёт, отражающий средний гендерный разрыв в почасовой оплате труда, а не фактическое прекращение выплат женщинам.

Разрыв в ЕС и Германии

По данным Еврокомиссии, средняя валовая почасовая зарплата мужчин в ЕС на 11,1% выше, чем у женщин. В пересчёте на календарный год эта разница соответствует периоду, начинающемуся 20 ноября.

В Германии гендерный разрыв в оплате труда составляет 16%. Страна уже несколько месяцев нарушает законодательство ЕС, поскольку не имплементировала в национальное законодательство новые правила прозрачности оплаты труда.

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Имплементация директивы

Государства-члены ЕС должны были завершить имплементацию директивы о прозрачности оплаты труда до 7 июня 2026 года. Документ был принят странами ЕС и Европейским парламентом в 2023 году. Германия и другие государства пока не выполнили это требование.

Члены Европейской комиссии Роксана Мынзату и Хаджа Лахбиб заявили, что задержки с введением правил препятствуют борьбе за гендерное равенство и конкурентоспособности. Еврокомиссия должна решить, начинать ли процедуры против государств, не выполнивших обязательства.

В Министерстве по делам семьи Германии сообщили, что провели необходимую подготовительную работу для законопроекта и уточняют отдельные вопросы перед началом законодательной процедуры. Там также отметили, что будут стремиться минимизировать нагрузку на экономику.

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