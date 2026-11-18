美国食品药品监督管理局（FDA）向用于骨修复的 PearlBone Putty 1600 材料授予了510(k)许可。这意味着该产品可以进入美国市场，并作为骨折后骨修复材料销售，ScienceAlert报道。

PearlBone Putty 1600 被称为首种由珍珠母制成的骨组织替代材料。珍珠母是牡蛎壳内侧有光泽的一层。该材料由生物技术公司 Marine Biomedical 开发。

材料如何制成

研究人员使用产于西澳大利亚海岸附近的珍珠贝 Pinctada maxima 的贝壳。贝壳被研磨成粉末，再与磷酸钙盐和水混合。团队开发的一种化学反应可在24小时内将珍珠母中的碳酸钙转化为人类骨组织所具有的磷酸钙。

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已发表研究的作者表示，这种以珍珠母为基础的复合材料具有生物相容性和可生物降解性，能保持机械强度，并且在实验室条件下促进了细胞附着、增殖以及骨组织形成。按照开发者的设想，该材料应支持骨骼修复，随后被正常骨组织替代。

限制与生产

根据FDA的要求，该材料可用于填充骨缺损，但不得独立提供骨骼的整体稳定性。它可与其他固定装置一同使用，包括钢板或螺钉。

该材料暂时不会立即用于植骨：Marine Biomedical 必须通过美国的合作伙伴建立其生产和销售。PearlBone 的制造使用珍珠养殖业的副产品，这些副产品原本可能会被处置。

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