В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) предоставило разрешение 510(k) материалу PearlBone Putty 1600 для восстановления костей. Это означает, что изделие можно выводить на американский рынок и продавать как материал для восстановления костей после переломов, сообщает ScienceAlert.

PearlBone Putty 1600 называют первым материалом для замещения костной ткани, изготовленным из перламутра — блестящего внутреннего слоя раковин устриц. Разработкой занимается биотехнологическая компания Marine Biomedical.

Как изготавливают материал

Исследователи используют раковины жемчужной устрицы Pinctada maxima, встречающейся у побережья Западной Австралии. Раковины измельчают в порошок, который смешивают с солью фосфата кальция и водой. Химическая реакция, разработанная командой, позволяет за 24 часа превратить карбонат кальция из перламутра в фосфат кальция, характерный для костной ткани человека.

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Авторы опубликованной работы сообщили, что композит на основе перламутра является биосовместимым и биоразлагаемым, сохраняет механическую прочность и в лабораторных условиях способствовал прикреплению и размножению клеток, а также образованию костной ткани. По замыслу разработчиков, материал должен поддерживать восстановление кости, а затем замещаться нормальной костной тканью.

Ограничения и производство

В соответствии с требованиями FDA материал можно применять для заполнения дефектов кости, но он не должен самостоятельно обеспечивать ее общую стабильность. Его можно использовать вместе с другими средствами фиксации, в частности пластинами или винтами.

Материал пока не будет сразу доступен для костной пластики: Marine Biomedical должна наладить его производство и продажу через партнеров в США. Для изготовления PearlBone используют побочные продукты жемчужного хозяйства, которые в иных условиях могли бы утилизировать.

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