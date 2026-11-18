W Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) przyznała dopuszczenie 510(k) materiałowi PearlBone Putty 1600 do regeneracji kości. Oznacza to, że wyrób może zostać wprowadzony na rynek amerykański i sprzedawany jako materiał do odbudowy kości po złamaniach, podaje ScienceAlert.

PearlBone Putty 1600 jest określany jako pierwszy materiał zastępujący tkankę kostną, wykonany z masy perłowej — błyszczącej wewnętrznej warstwy muszli ostryg. Nad jego opracowaniem pracuje firma biotechnologiczna Marine Biomedical.

Jak powstaje materiał

Naukowcy wykorzystują muszle ostrygi perłowej Pinctada maxima, występującej u wybrzeży Australii Zachodniej. Muszle są mielone na proszek, który miesza się z solą fosforanu wapnia i wodą. Reakcja chemiczna opracowana przez zespół pozwala w ciągu 24 godzin przekształcić węglan wapnia z masy perłowej w fosforan wapnia, charakterystyczny dla ludzkiej tkanki kostnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Autorzy opublikowanej pracy poinformowali, że kompozyt na bazie masy perłowej jest biokompatybilny i biodegradowalny, zachowuje wytrzymałość mechaniczną, a w warunkach laboratoryjnych sprzyjał przyleganiu i namnażaniu komórek oraz tworzeniu tkanki kostnej. Zgodnie z założeniem twórców materiał ma wspierać regenerację kości, a następnie zostać zastąpiony przez prawidłową tkankę kostną.

Ograniczenia i produkcja

Zgodnie z wymogami FDA materiał może być stosowany do wypełniania ubytków kości, ale nie może samodzielnie zapewniać jej ogólnej stabilności. Może być używany wraz z innymi środkami mocującymi, w tym płytkami lub śrubami.

Materiał nie będzie jeszcze od razu dostępny do przeszczepów kostnych: Marine Biomedical musi uruchomić jego produkcję i sprzedaż za pośrednictwem partnerów w USA. Do produkcji PearlBone wykorzystuje się produkty uboczne hodowli pereł, które w innych warunkach mogłyby zostać zutylizowane.

Czytaj nas na