得州南区联邦检察官亚伦·赖茨已对美国众议院监督委员会民主党籍主席罗伯特·加西亚启动初步审查。他还在信中要求这名众议员保存相关文件，据《国会山报》报道。

对调查计划的质疑

赖茨在周一晚间发出的信中指责加西亚超越了国会的监督权限。此事涉及该众议员计划调查总统唐纳德·特朗普、其家庭成员以及特朗普商业事务的计划。

赖茨表示，国会委员会的权限不等同于检察机关的权限，并质疑这些计划中的调查是否具有立法目的。这是赖茨第四封威胁对一名民主党立法者展开调查的信。

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加西亚和司法部长的立场

加西亚的团队未立即回应媒体的置评请求。上周，这名众议员在MSNBC节目中为其计划辩护，称这些计划具有立法目的：打击腐败、降低美国人的支出，以及制定防止腐败的法律。

上周，赖茨向预计将领导参议院常设调查小组委员会的参议员理查德·布卢门撒尔，以及参议员埃莉萨·斯洛特金发送了类似信件。他还单独致信参议员伊丽莎白·沃伦；Native News Online批评该信的措辞是对美国原住民文化和历史的不敏感提及。

美国司法部长托德·布兰奇上周表示，他事先并不知道赖茨的信。同时，他强调了国会监督职能的重要性，并表示希望总统行政当局与立法者之间建立富有成效的关系。

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