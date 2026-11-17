Aaron Reitz, federalny prokurator Południowego Okręgu Teksasu, rozpoczął wstępną kontrolę przewodniczącego Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów USA, demokraty Roberta Garcíi. W liście zażądał również od kongresmena zachowania dokumentów, informuje The Hill.

Zastrzeżenia wobec planów śledztw

W liście wysłanym w poniedziałek wieczorem Reitz oskarżył Garcíę o przekroczenie uprawnień nadzorczych Kongresu. Chodzi o plany kongresmena dotyczące zbadania działalności prezydenta Donalda Trumpa, członków jego rodziny oraz interesów Trumpa.

Reitz oświadczył, że uprawnienia komisji Kongresu nie są równe uprawnieniom prokuratury, i podważył legislacyjny cel planowanych śledztw. Był to czwarty list Reitza z groźbą wszczęcia postępowania wobec demokratycznego ustawodawcy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Garcíi i prokuratora generalnego

Zespół Garcíi nie udzielił natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie redakcji. W ubiegłym tygodniu kongresmen bronił swoich planów na antenie MSNBC, twierdząc, że mają one cel legislacyjny: przeciwdziałanie korupcji, obniżenie kosztów dla Amerykanów oraz przygotowanie ustaw zapobiegających korupcji.

W ubiegłym tygodniu Reitz wysłał podobne listy do senatora Richarda Blumenthala, który ma stanąć na czele Stałej Podkomisji Senatu ds. Śledztw, a także do senator Elissy Slotkin. Osobno zwrócił się do senator Elizabeth Warren; Native News Online skrytykował sformułowania tego listu jako nieczułe odniesienia do kultury i historii rdzennych Amerykanów.

Prokurator generalny USA Todd Blanche dał w ubiegłym tygodniu do zrozumienia, że nie wiedział wcześniej o liście Reitza. Jednocześnie podkreślił znaczenie funkcji nadzorczej Kongresu i wyraził nadzieję na produktywne relacje między administracją prezydenta a ustawodawcami.

Czytaj nas na