Федеральный прокурор Южного округа Техаса Аарон Райц начал предварительную проверку председателя Комитета по надзору Палаты представителей США, демократа Роберта Гарсии. В письме он также потребовал от конгрессмена сохранить документы, сообщает The Hill.

Претензии к планам расследований

В письме, отправленном в понедельник вечером, Райц обвинил Гарсию в выходе за пределы надзорных полномочий Конгресса. Речь идет о планах конгрессмена расследовать деятельность президента Дональда Трампа, членов его семьи и деловые операции Трампа.

Райц заявил, что полномочия комитета Конгресса не равны полномочиям прокуратуры, и поставил под сомнение законодательную цель запланированных расследований. Это было четвертое письмо Райца с угрозой расследования в отношении законодателя-демократа.

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Позиция Гарсии и генерального прокурора

Команда Гарсии не предоставила немедленного комментария в ответ на запрос издания. На прошлой неделе конгрессмен в эфире MSNBC защищал свои планы, заявив, что они имеют законодательную цель: противодействие коррупции, снижение расходов для американцев и подготовку законов для предотвращения коррупции.

На прошлой неделе Райц направил похожие письма сенатору Ричарду Блументалю, который должен возглавить Постоянный подкомитет Сената по расследованиям, а также сенатору Элиссе Слоткин. Отдельно он обращался к сенатору Элизабет Уоррен; Native News Online раскритиковало формулировки того письма как нечувствительные ссылки на культуру и историю коренных народов Америки.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш на прошлой неделе дал понять, что заранее не знал о письме Райца. В то же время он подчеркнул важность надзорной функции Конгресса и выразил надежду на продуктивные отношения между администрацией президента и законодателями.

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