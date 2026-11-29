在阿联酋迪拜举行的男子迪拜七人制橄榄球赛决赛中，斐济国家队以21比14战胜阿根廷。据The National报道，阿奎拉·德拉尼沃图亚在比赛结束信号响起两分多钟后完成制胜达阵。

斐济的制胜进攻

在最后一次进攻前，阿根廷队距离对手的得分区仅数米之遥，本可将比赛导向对自己有利的局面。然而，他们的进攻被阻止，随后斐济队组织了一次反击。德拉尼沃图亚完成了这次进攻，在场地角落将球触地得分。

此前，何塞瓦·塔拉科洛曾两次为斐济达阵。阿根廷则凭借桑蒂诺·赞加拉和圣地亚哥·贝拉·费尔德的达阵，在常规时间结束时追平比分。这场胜利是斐济在迪拜赛事历史上的第四冠，也是该队在主教练奥塞亚·科利尼绍执教的三个赛季中第二次夺冠。

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半决赛和女子赛事

在半决赛中，斐济以19比17击败南非。比赛末段，里卡多·杜阿尔特为南非队完成达阵，但塞尔温·戴维斯未能罚中本可扳平比分并将比赛带入加时的射门。

拥有11个迪拜冠军头衔的南非随后获得第三名。在女子决赛中，新西兰以27比0战胜日本。凯尔塞特·特内蒂完成两次达阵，被评为全场最佳球员。

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