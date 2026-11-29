Сборная Фиджи победила Аргентину со счетом 21:14 в финале мужского турнира Dubai Sevens по регби-7 в Дубае, ОАЭ. Решающую попытку более чем через две минуты после сигнала об окончании матча занес Акуила Дранивотуя, сообщает The National.

Решающая атака Фиджи

Перед заключительной атакой аргентинцы находились в нескольких метрах от зачетной зоны соперника и могли склонить игру в свою пользу. Однако их атака была остановлена, после чего фиджийцы организовали контратаку. Ее завершил Дранивотуя, приземливший мяч в углу поля.

До этого Хосева Талаколо дважды заносил попытки за Фиджи. Аргентина ответила попытками Сантино Зангары и Сантьяго Веры Фелда, сравняв счет в конце основного времени. Победа стала для Фиджи четвертой в истории турнира в Дубае и второй за три сезона под руководством тренера Осеа Колинисау.

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Полуфинал и женский турнир

В полуфинале Фиджи обыграли Южную Африку со счетом 19:17. В конце матча Рикардо Дуарте занес попытку за южноафриканцев, но Селвин Дэвидс не реализовал удар, который мог сравнять счет и перевести игру в дополнительное время.

Южная Африка, имеющая 11 титулов в Дубае, позже заняла третье место. В женском финале Новая Зеландия победила Японию со счетом 27:0. Лучшей игроком матча признали Келсет Тенети, занесшую две попытки.

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