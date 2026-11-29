Reprezentacja Fidżi pokonała Argentynę 21:14 w finale męskiego turnieju Dubai Sevens w rugby 7 w Dubaju w ZEA. Decydujące przyłożenie ponad dwie minuty po sygnale kończącym mecz zdobył Akuila Dranivotuya, informuje The National.

Decydujący atak Fidżi

Przed ostatnią akcją Argentyńczycy znajdowali się kilka metrów od pola punktowego rywali i mogli przechylić szalę gry na swoją korzyść. Ich atak został jednak zatrzymany, po czym Fidżyjczycy zorganizowali kontratak. Zakończył go Dranivotuya, który przyłożył piłkę w rogu boiska.

Wcześniej Joseva Talakolo dwukrotnie zdobywał przyłożenia dla Fidżi. Argentyna odpowiedziała przyłożeniami Santino Zangary i Santiago Vera Felda, wyrównując wynik pod koniec regulaminowego czasu. Zwycięstwo było dla Fidżi czwartym w historii turnieju w Dubaju oraz drugim w ciągu trzech sezonów pod wodzą trenera Osei Kolinisau.

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Półfinał i turniej kobiet

W półfinale Fidżi pokonało Republikę Południowej Afryki 19:17. Pod koniec meczu Ricardo Duarte zdobył przyłożenie dla reprezentacji RPA, jednak Selwyn Davids nie wykorzystał kopnięcia, które mogło wyrównać wynik i przenieść grę do dogrywki.

RPA, która ma 11 tytułów w Dubaju, zajęła później trzecie miejsce. W finale kobiet Nowa Zelandia pokonała Japonię 27:0. Najlepszą zawodniczką meczu została Kelsey Teneti, która zdobyła dwa przyłożenia.

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