评级机构惠誉评级确认阿拉伯联合酋长国主权信用评级为AA-，展望稳定。该机构还预计，阿联酋实际国内生产总值将在2026年增长0.5%，The National报道。

惠誉的评估

惠誉表示，这一决定基于该国稳健的财政缓冲、较低的合并政府债务、大量净外部资产以及较高的人均国内生产总值。AA-评级是惠誉评级体系中的第四高等级，属于投资级。

该机构估计，阿布扎比的主权净外国资产在2026年将占阿联酋国内生产总值的180%。这是惠誉评级国家中最高的指标之一。该机构指出，大量财政和外部缓冲支持该国应对地缘政治挑战的韧性。

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经济预测

与此同时，惠誉预测，由于伊朗战争的后果，阿联酋非石油国内生产总值将在2026年下降1.5%。该机构估计，迪拜实际国内生产总值明年将仍低于2025年水平，且在整个预测期内，非石油部门的增长速度将低于战前水平。

根据惠誉的预测，碳氢化合物部门将在2026年增长约7%，并在2027年增长26%。该机构将此归因于阿联酋在5月退出欧佩克+后增加石油产量。惠誉还预计，由于油价上涨和供应量增加，阿布扎比2026年的出口收入将高于战前预测。

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