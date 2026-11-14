Agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła rating kredytowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich na poziomie AA- ze stabilną perspektywą. Agencja oczekuje również wzrostu realnego PKB ZEA o 0,5% w 2026 roku, informuje The National.

Ocena Fitch

Fitch wyjaśnił swoją decyzję solidnymi rezerwami fiskalnymi kraju, niskim skonsolidowanym długiem publicznym, znacznymi aktywami zagranicznymi netto oraz wysokim PKB na mieszkańca. Rating AA- jest czwartym najwyższym w skali Fitch i należy do poziomu inwestycyjnego.

Według oceny agencji suwerenne aktywa zagraniczne netto Abu Zabi w 2026 roku wyniosą 180% PKB ZEA. Jest to jeden z najwyższych wskaźników wśród państw ocenianych przez Fitch. Agencja zaznaczyła, że znaczne rezerwy fiskalne i zewnętrzne wspierają odporność kraju na wyzwania geopolityczne.

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Prognozy dla gospodarki

Jednocześnie Fitch prognozuje spadek nienaftowego PKB ZEA o 1,5% w 2026 roku w związku ze skutkami wojny w Iranie. Według oceny agencji realny PKB Dubaju w przyszłym roku pozostanie niższy niż w 2025 roku, a tempo wzrostu sektora nienaftowego w całym okresie prognozy będzie niższe niż przed wojną.

Sektor węglowodorowy, według prognozy Fitch, wzrośnie o około 7% w 2026 roku, a w 2027 roku — o 26%. Agencja wiąże to ze wzrostem wydobycia ropy po wystąpieniu Emiratów z OPEC+ w maju. Fitch oczekuje również, że dochody Abu Zabi z eksportu w 2026 roku będą wyższe niż przedwojenne prognozy ze względu na podwyższone ceny ropy i większe wolumeny dostaw.

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