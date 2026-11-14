Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Объединённых Арабских Эмиратов на уровне AA- со стабильным прогнозом. Агентство также ожидает роста реального ВВП ОАЭ на 0,5% в 2026 году, сообщает The National.

Оценка Fitch

В Fitch объяснили решение устойчивыми фискальными резервами страны, низким консолидированным государственным долгом, значительными чистыми внешними активами и высоким ВВП на душу населения. Рейтинг AA- является четвёртым по величине в шкале Fitch и относится к инвестиционному уровню.

По оценке агентства, суверенные чистые иностранные активы Абу-Даби в 2026 году составят 180% ВВП ОАЭ. Это один из самых высоких показателей среди государств, которые оценивает Fitch. Агентство отметило, что значительные фискальные и внешние резервы поддерживают устойчивость страны к геополитическим вызовам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Прогнозы для экономики

В то же время Fitch прогнозирует сокращение ненефтяного ВВП ОАЭ на 1,5% в 2026 году на фоне последствий войны в Иране. По оценке агентства, реальный ВВП Дубая в следующем году останется ниже уровня 2025 года, а темпы роста ненефтяного сектора в течение прогнозного периода будут ниже довоенных.

Углеводородный сектор, согласно прогнозу Fitch, вырастет примерно на 7% в 2026 году, а в 2027 году — на 26%. Агентство связывает это с увеличением добычи нефти после выхода Эмиратов из ОПЕК+ в мае. Fitch также ожидает, что доходы Абу-Даби от экспорта в 2026 году будут выше довоенных прогнозов из-за повышенных цен на нефть и больших объёмов поставок.

Читай нас в