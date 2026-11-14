Fitch зберегло рейтинг ОАЕ AA- зі стабільним прогнозом — The National

Рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило суверенний кредитний рейтинг Об’єднаних Арабських Еміратів на рівні AA- зі стабільним прогнозом. Агентство також очікує зростання реального ВВП ОАЕ на 0,5% у 2026 році, повідомляє The National.

Оцінка Fitch

У Fitch пояснили рішення стійкими фіскальними резервами країни, низьким консолідованим державним боргом, значними чистими зовнішніми активами та високим ВВП на душу населення. Рейтинг AA- є четвертим найвищим у шкалі Fitch і належить до інвестиційного рівня.

За оцінкою агентства, суверенні чисті іноземні активи Абу-Дабі у 2026 році становитимуть 180% ВВП ОАЕ. Це один із найвищих показників серед держав, які оцінює Fitch. Агентство зазначило, що значні фіскальні та зовнішні резерви підтримують стійкість країни до геополітичних викликів.

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Прогнози для економіки

Водночас Fitch прогнозує скорочення ненавтового ВВП ОАЕ на 1,5% у 2026 році на тлі наслідків війни в Ірані. За оцінкою агентства, реальний ВВП Дубая наступного року залишатиметься нижчим за рівень 2025 року, а темпи зростання ненавтового сектору впродовж прогнозного періоду будуть нижчими за довоєнні.

Гідрокарбонний сектор, за прогнозом Fitch, зросте приблизно на 7% у 2026 році, а у 2027 році — на 26%. Агентство пов’язує це зі збільшенням видобутку нафти після виходу Еміратів з ОПЕК+ у травні. Fitch також очікує, що доходи Абу-Дабі від експорту у 2026 році будуть вищими за довоєнні прогнози через підвищені ціни на нафту та більші обсяги поставок.

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