来自中国和巴西的研究人员提出了一种理论方法，可通过量子比特产生的电超电流读取其状态。该方法并非直接测量量子比特来获取数据，因为直接测量可能将状态固定为0或1，并破坏叠加态。关于这项发表在《Physical Review B》期刊上的研究，ScienceAlert进行了报道。

以信号代替直接测量

在经典计算中，比特只有两个值之一：0或1。量子比特可以处于这些值的叠加态，但直接测量会固定其状态。论文作者建议记录量子比特的特征电信号，而不是直接测量量子比特本身。

模拟显示，所提出的方法有可能以高达99.85%的准确率重现量子比特数据。同时，这纯粹是一项理论研究：作者尚未对该装置进行实验验证。

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无需辅助量子比特的安德烈耶夫量子比特

这一概念基于安德烈耶夫量子比特，后者以含有超导材料结构中的安德烈耶夫态为基础。在所研究的系统中，量子点——电子在其中受到空间限制的纳米尺度区域——形成于一根砷化铟纳米线中，该纳米线两侧均与超导材料连接。

根据科学家的计算，处于叠加态的安德烈耶夫量子比特会在没有外加电压的情况下产生振荡电流。这些振荡产生的磁场可由单独的探测器记录，而电流随时间的变化则可能使重建量子比特初始状态成为可能。

现有的无损读取协议可能使用辅助量子比特，即辅助比特，主量子比特的信息会传递给它们。所提出的方法旨在避免使用这类元件，并且按照作者的设想，可能无需在每次测量后对量子比特进行通常的复位。同时，研究人员指出，该方法并未消除量子测量的根本问题，而只是可能接近无损读取的极限。下一步应是制造并对这种装置进行实验验证。

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