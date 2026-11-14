Исследователи из Китая и Бразилии предложили теоретический метод считывания состояния квантового бита через создаваемый им электрический сверхток. Подход предполагает получение данных о кубите не посредством его прямого измерения, которое может зафиксировать состояние 0 или 1 и разрушить суперпозицию. Об исследовании, опубликованном в журнале Physical Review B, сообщает ScienceAlert.

Сигнал вместо прямого измерения

В классических вычислениях бит имеет одно из двух значений — 0 или 1. Кубит может находиться в суперпозиции этих значений, однако прямое измерение фиксирует его состояние. Авторы работы предлагают регистрировать характерный электрический сигнал кубита, а не измерять сам кубит напрямую.

Моделирование показало, что предложенный метод потенциально способен воспроизводить данные кубита с точностью до 99,85%. В то же время это исключительно теоретическое исследование: экспериментальную проверку устройства авторы еще не проводили.

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Кубиты Андреева без анцилл

Концепция основана на кубитах Андреева, использующих андреевские состояния в структурах со сверхпроводящими материалами. В рассматриваемой системе квантовая точка — область нанометрового размера, где электроны пространственно ограничены, — формируется в нанопроволоке из арсенида индия, соединенной со сверхпроводящими материалами с обеих сторон.

Согласно расчетам ученых, кубит Андреева в суперпозиции создает осциллирующий электрический ток без внешнего напряжения. Магнитное поле от этих колебаний может зафиксировать отдельный детектор, а изменения тока со временем могут позволить реконструировать исходное состояние кубита.

Существующие протоколы неразрушающего считывания могут использовать вспомогательные кубиты, или анциллы, на которые передается информация с основного кубита. Предложенный подход призван обойтись без таких элементов и, по предположению авторов, может не требовать обычного сброса кубита после каждого измерения. В то же время, как отмечают исследователи, метод не устраняет фундаментальную проблему квантового измерения, а лишь может приблизиться к пределу неразрушающего считывания. Следующим шагом должно стать создание и экспериментальная проверка такого устройства.

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