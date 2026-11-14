Naukowcy z Chin i Brazylii zaproponowali teoretyczną metodę odczytywania stanu bitu kwantowego poprzez wytwarzany przez niego elektryczny nadprąd. Podejście zakłada uzyskiwanie danych o kubicie nie poprzez jego bezpośredni pomiar, który może ustalić stan na 0 lub 1 i zniszczyć superpozycję. O badaniu opublikowanym w czasopiśmie Physical Review B informuje ScienceAlert.

Sygnał zamiast bezpośredniego pomiaru

W klasycznych obliczeniach bit ma jedną z dwóch wartości — 0 lub 1. Kubit może znajdować się w superpozycji tych wartości, jednak bezpośredni pomiar ustala jego stan. Autorzy pracy proponują rejestrowanie charakterystycznego sygnału elektrycznego kubitu, a nie bezpośredni pomiar samego kubitu.

Modelowanie wykazało, że proponowana metoda potencjalnie może odtwarzać dane kubitu z dokładnością do 99,85%. Jednocześnie jest to wyłącznie badanie teoretyczne: autorzy nie przeprowadzili jeszcze eksperymentalnej weryfikacji urządzenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kubity Andreewa bez ancilli

Koncepcja opiera się na kubitach Andreewa, bazujących na stanach Andreewa w strukturach z materiałami nadprzewodzącymi. W rozpatrywanym systemie kropka kwantowa — obszar w nanoskali, w którym elektrony są przestrzennie ograniczone — powstaje w nanodrucie z arsenku indu połączonym z materiałami nadprzewodzącymi po obu stronach.

Według obliczeń naukowców kubit Andreewa w superpozycji wytwarza oscylujący prąd elektryczny bez zewnętrznego napięcia. Pole magnetyczne tych oscylacji może zarejestrować osobny detektor, a zmiany prądu w czasie mogą umożliwić odtworzenie początkowego stanu kubitu.

Istniejące protokoły nieniszczącego odczytu mogą wykorzystywać pomocnicze kubity, czyli ancille, na które przekazywana jest informacja z głównego kubitu. Proponowane podejście ma obyć się bez takich elementów i, zgodnie z przypuszczeniem autorów, może nie wymagać zwykłego resetowania kubitu po każdym pomiarze. Jednocześnie, jak zauważają badacze, metoda nie rozwiązuje fundamentalnego problemu pomiaru kwantowego, lecz może jedynie zbliżyć się do granicy nieniszczącego odczytu. Kolejnym krokiem ma być stworzenie i eksperymentalne sprawdzenie takiego urządzenia.

Czytaj nas na