11月17日，韩国基准股指KOSPI下跌132.02点，跌幅为2.59%，至4968.48点。这是该指数连续第四天下跌，也是其九个月来的最低水平。据《韩国先驱报》报道，由于对人工智能行业前景的持续担忧，投资者情绪恶化。

科技板块的压力

前一天，美国科技指数纳斯达克综合指数下跌约2.5%，英伟达股价下跌4.1%。市场还关注定于周二发布的英伟达财报，以及该公司对AI芯片需求和基础设施支出的预测。

对AI行业加强监管关注也是额外因素。周一，美国政府出台新规，限制远程访问先进的美国计算芯片和服务器。投资者还在等待定于周四进行的Anthropic公司在纳斯达克的首次亮相。

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外国投资者抛售

韩国市场交易量为1.8309亿股，价值14.19万亿韩元，即106.1亿美元。下跌股票数量显著超过上涨股票数量：709只对182只。

外国投资者净卖出价值1.44万亿韩元的股票。与此同时，机构投资者和个人投资者的净买入额分别为5435.6亿韩元和4217.9亿韩元。三星电子股价下跌3.3%，SK海力士下跌1.96%，三星电机下跌3.95%。韩元兑美元下跌1.7韩元，至1美元兑1338.2韩元。

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