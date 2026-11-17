В Южной Корее базовый фондовый индекс KOSPI 17 ноября снизился на 132,02 пункта, или на 2,59%, до 4968,48 пункта. Это стало четвертым подряд падением индекса и его самым низким уровнем за девять месяцев. Как сообщает Korea Herald, настроения инвесторов ухудшились из-за сохраняющихся опасений относительно перспектив сектора искусственного интеллекта.

Давление технологического сектора

Накануне технологический индекс Nasdaq Composite в США потерял около 2,5%, а акции Nvidia подешевели на 4,1%. Рынок также следил за запланированной на вторник публикацией отчетности Nvidia и ее прогнозами относительно спроса на ИИ-чипы и расходов на инфраструктуру.

Дополнительным фактором стало усиленное внимание регуляторов к отрасли ИИ. В понедельник правительство США ввело новые правила, ограничивающие удаленный доступ к передовым американским вычислительным чипам и серверам. Инвесторы также ожидали запланированного на четверг дебюта компании Anthropic на Nasdaq.

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Продажи иностранных инвесторов

Объем торгов на корейском рынке составил 183,09 млн акций на сумму 14,19 трлн вон, или 10,61 млрд долларов. Количество подешевевших акций значительно превысило число выросших: 709 против 182.

Иностранные инвесторы продали акции на чистую сумму 1,44 трлн вон. В то же время институциональные и частные инвесторы совершили чистые покупки на 543,56 млрд и 421,79 млрд вон соответственно. Акции Samsung Electronics потеряли 3,3%, SK hynix — 1,96%, а Samsung Electro-Mechanics — 3,95%. Южнокорейская вона ослабла на 1,7 воны до 1338,2 воны за доллар США.

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