W Korei Południowej bazowy indeks giełdowy KOSPI 17 listopada spadł o 132,02 punktu, czyli o 2,59%, do 4968,48 punktu. Był to czwarty z rzędu spadek indeksu i jego najniższy poziom od dziewięciu miesięcy. Jak podaje Korea Herald, nastroje inwestorów pogorszyły się z powodu utrzymujących się obaw o perspektywy sektora sztucznej inteligencji.

Presja ze strony sektora technologicznego

Dzień wcześniej amerykański indeks technologiczny Nasdaq Composite stracił około 2,5%, a akcje Nvidia potaniały o 4,1%. Rynek śledził również zaplanowaną na wtorek publikację wyników Nvidia oraz jej prognozy dotyczące popytu na chipy AI i wydatków na infrastrukturę.

Dodatkowym czynnikiem była zwiększona uwaga regulatorów wobec branży AI. W poniedziałek rząd USA wprowadził nowe zasady, które ograniczają zdalny dostęp do zaawansowanych amerykańskich chipów obliczeniowych i serwerów. Inwestorzy oczekiwali również zaplanowanego na czwartek debiutu spółki Anthropic na Nasdaq.

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Sprzedaż akcji przez inwestorów zagranicznych

Wolumen obrotu na koreańskim rynku wyniósł 183,09 mln akcji o wartości 14,19 bln wonów, czyli 10,61 mld dolarów. Liczba akcji, które potaniały, znacznie przewyższała liczbę tych, które zyskały na wartości: 709 wobec 182.

Inwestorzy zagraniczni sprzedali netto akcje o wartości 1,44 bln wonów. Jednocześnie inwestorzy instytucjonalni i indywidualni dokonali zakupów netto odpowiednio za 543,56 mld i 421,79 mld wonów. Akcje Samsung Electronics straciły 3,3%, SK hynix — 1,96%, a Samsung Electro-Mechanics — 3,95%. Won południowokoreański osłabił się o 1,7 wona do 1338,2 wona za dolara amerykańskiego.

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