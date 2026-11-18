台湾主要股市指数TAIEX于11月17日下跌947.97点，跌幅为2.31%，收于40092.11点。美国费城半导体指数隔夜下跌5.28%、以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌2.49%后，市场早盘出现股票抛售，据《台北时报》报道。

科技公司股票走势

台湾积体电路制造公司的股价下跌2.03%，至2170新台币。盘中，该公司股价一度跌至2155新台币，但随后部分回升。

与此同时，智能手机芯片制造商联发科上涨1.19%，而组装iPhone并生产人工智能服务器的鸿海精密工业上涨0.23%。

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对市场支持的猜测

华南证券分析师Kevin Su认为，国家稳定基金可能介入交易，以平抑波动并限制损失。他估计，政府可能买入大型科技公司，以使该指数维持在4万点以上。报道中没有对此类行动的官方确认。

此次2.31%的下跌发生在TAIEX上一交易日下跌6.03%之后。巴克莱将本周初的急剧抛售部分归因于散户投资者被迫平仓多头头寸。该行认为，私人投资者进一步抛售股票可能继续给该指数带来压力，尤其是对TSMC等大型公司。

Kevin Su还提请关注美国商务部宣布的对向东南亚国家供应芯片实施的额外限制，其中包括新加坡和马来西亚，旨在防止这些芯片流入中国。

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