Основной фондовый индекс Тайваня TAIEX 17 ноября снизился на 947,97 пункта, или на 2,31%, и закрылся на уровне 40 092,11 пункта. Ранняя распродажа акций произошла после ночного падения американского индекса Philadelphia Semiconductor Index на 5,28% и технологического Nasdaq Composite на 2,49%, сообщает Taipei Times.

Динамика акций технологических компаний

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co снизились на 2,03% — до 2170 новых тайваньских долларов. В ходе сессии котировки компании падали до 2155 новых тайваньских долларов, но позднее частично восстановились.

В то же время производитель чипов для смартфонов MediaTek вырос на 1,19%, а Hon Hai Precision Industry, которая собирает iPhone и производит серверы для ИИ, прибавила 0,23%.

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Подозрения относительно поддержки рынка

Аналитик Hua Nan Securities Кевин Су предположил, что Национальный стабилизационный фонд мог вмешаться в торги, чтобы сгладить волатильность и ограничить потери. По его оценке, правительство могло покупать крупные технологические компании, чтобы индекс удержался выше отметки 40 тыс. пунктов. Официального подтверждения таких действий в материале нет.

Падение на 2,31% произошло после снижения TAIEX на 6,03% в предыдущую сессию. Barclays связал резкую распродажу в начале недели, в частности, с принудительным закрытием длинных позиций розничными инвесторами. Банк считает, что дальнейшая продажа акций частными инвесторами может и далее давить на индекс, прежде всего на крупные компании, такие как TSMC.

Кевин Су также обратил внимание на объявленные Министерством торговли США дополнительные ограничения на поставки чипов в страны Юго-Восточной Азии, в частности Сингапур и Малайзию, направленные на предотвращение их попадания в Китай.

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