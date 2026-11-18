Główny tajwański indeks giełdowy TAIEX spadł 17 listopada o 947,97 punktu, czyli o 2,31%, i zamknął się na poziomie 40 092,11 punktu. Wczesna wyprzedaż akcji nastąpiła po nocnym spadku amerykańskiego indeksu Philadelphia Semiconductor Index o 5,28% oraz technologicznego Nasdaq Composite o 2,49%, informuje Taipei Times.

Notowania akcji spółek technologicznych

Akcje Taiwan Semiconductor Manufacturing Co spadły o 2,03% do 2170 nowych dolarów tajwańskich. W trakcie sesji notowania spółki spadły do 2155 nowych dolarów tajwańskich, lecz później częściowo się odrobiły.

Jednocześnie producent chipów do smartfonów MediaTek wzrósł o 1,19%, a Hon Hai Precision Industry, która montuje iPhone’y i produkuje serwery dla AI, zyskała 0,23%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podejrzenia dotyczące wsparcia rynku

Analityk Hua Nan Securities Kevin Su przypuszcza, że Narodowy Fundusz Stabilizacyjny mógł interweniować w handlu, aby złagodzić zmienność i ograniczyć straty. Według jego oceny rząd mógł kupować duże spółki technologiczne, aby indeks utrzymał się powyżej poziomu 40 tys. punktów. W materiale nie ma oficjalnego potwierdzenia takich działań.

Spadek o 2,31% nastąpił po obniżce TAIEX o 6,03% w poprzedniej sesji. Barclays powiązał gwałtowną wyprzedaż na początku tygodnia, między innymi, z przymusowym zamykaniem długich pozycji przez inwestorów detalicznych. Bank uważa, że dalsza sprzedaż akcji przez inwestorów prywatnych może nadal wywierać presję na indeks, przede wszystkim na duże spółki, takie jak TSMC.

Kevin Su zwrócił również uwagę na ogłoszone przez Departament Handlu USA dodatkowe ograniczenia w dostawach chipów do krajów Azji Południowo-Wschodniej, w tym Singapuru i Malezji, mające zapobiec ich trafianiu do Chin.

Czytaj nas na